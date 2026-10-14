‘अखिलेश यादव ने अल्लाह और भगवान राम से विश्वासघात किया’, ओपी राजभर बोले, सपा छोड़ने वाले तीनों विधायक लंबे समय से BJP के ही साथ थे

SP MLA BJP Joining: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह प्रदर्शन कर रहा है। राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें दूसरों पर बोलने से पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने अल्लाह और भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा पर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि वोट के जरिए भाजपा को हराएगा।