यूपी में सपा को बड़ा झटका, राकेश प्रताप सिंह समेत तीन विधायक आज BJP में होंगे शामिल

SP MLA BJP Join: समाजवादी पार्टी से निष्कासित गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होंगे। उनके साथ गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह और कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी भी भाजपा की सदस्यता लेंगे। सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और कई वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की जानकारी है। राकेश प्रताप सिंह पिछले कुछ सालों से सपा नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। रामचरितमानस को लेकर उनका विरोध और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार उनके और सपा के बीच दूरी बढ़ने की प्रमुख वजहों में शामिल रहे।