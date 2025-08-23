‘सम्मानजनक रोजगार दो’… ‘महंगाई पर रोक लगाओ’, पल्लवी पटेल ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने 'हर महिला को सुरक्षा और आजादी दो', 'सम्मानजनक रोजगार दो', 'केजी से पीजी तक शिक्षा निशुल्क करो', 'महंगाई पर रोक लगाओ' जैसे नारे लगाए। जुलूस जैसे ही विधान भवन की ओर बढ़ा, पुलिस प्रशासन ने उसे रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हुई। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों से इको गार्डन भेज दिया।