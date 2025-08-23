विधायक से बोला डाक्टर, ‘आप जैसे बहुत देखें, तमाशा मत बनाइए, नौकरी करनी होगी करूंगा, नहीं तो…

जखनिया सीएचसी में सुबह करीब 11 बजे पहुंचे विधायक बेदी राम ने अस्पताल की स्थिति देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कर्मचारियों की अनुपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में कमियां, गंदगी, और मरीजों को बाहर से दवाइयां मंगवाने की शिकायतों पर सवाल उठाए। वायरल वीडियो में विधायक डॉक्टर योगेंद्र यादव को फटकारते हुए कहते हैं, 'जब सरकार वेतन और संसाधन दे रही है, तो मरीजों को मुफ्त इलाज क्यों नहीं मिल रहा? अस्पताल को कबाड़खाना बना रखा है।' उन्होंने मरीजों से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि भोजन, नाश्ता और अधिकांश दवाइयां बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं। विधायक ने मरीजों को आश्वासन दिया कि अस्पताल में सभी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध हैं और उन्होंने अपना नंबर भी मरीजों को दिया, ताकि वे शिकायतें सीधे उन तक पहुंचा सकें।