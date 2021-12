प्रदेश में ग्राम सचिवालय में नियुक्त पंचायत सहायकों को एक दिसंबर से मानदेय का भुगतान शुरू हो जाएगा। प्रदेश में 58,189 में से 55,688 ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति हो गई है। शेष ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी।

Panchayat assistants will get honorarium from 1st December