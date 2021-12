योगी सरकार 15 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल ने यह अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खंड (1) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर दिया है।

Published: December 09, 2021 11:53:32 am

Winter session of UP Legislative Assembly Starting from 15 December