मायावती की प्रेस कांफ्रेंस में शॉर्ट सर्किट से अफरातफरी, सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता से टली बड़ी घटना

इस घटना के बाद मायावती की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा टीम पूरी तरह तैयार थी। पार्टी नेताओं ने सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों की तत्परता की सराहना की है। बसपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती, तो हालात गंभीर हो सकते थे। उन्होंने इसे एक चेतावनी बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में तकनीकी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा।