बच्चों की स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म की खरीदारी में बदलाव, जारी हुआ नया आदेश

राजधानी लखनऊ के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अमरकांत सिंह ने स्कूल की किताबों, जूते मोजे, यूनिफॉर्म की खरीदारी संबंधित एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि स्कूल किसी खास दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म, जूते-मोजे खरीदने का दबाव अभिभावकों पर नहीं बना सकते। अगर किसी स्कूल द्वारा ऐसा किया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय के प्रबंधक या प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल यह आदेश लखनऊ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।

Parents Not be Pressurized to Buy Uniform Books from Particular Shop