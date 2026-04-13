School Fee Protest: लखनऊ के ब्राइट वे स्कूल में फीस बढ़ोतरी पर हंगामा, अभिभावकों का जोरदार विरोध

अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने नए सत्र के लिए एडमिशन चार्ज और मासिक फीस में अचानक और भारी बढ़ोतरी कर दी है। उनका कहना है कि यह बढ़ोतरी बिना किसी पूर्व सूचना के की गई, जिससे वे आर्थिक रूप से दबाव में आ गए हैं। कई अभिभावकों ने बताया कि फीस में हुई वृद्धि इतनी अधिक है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग की कि फीस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए या उसमें उचित कमी की जाए।