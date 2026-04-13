Heat wave Alert in UP: लखनऊ समेत पूरे यूपी में बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार, पश्चिमी यूपी में तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Heatwave in UP: कुछ दिनों तक सुहावने मौसम का आनंद लेने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहेगा। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में 13 अप्रैल को धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर लगातार बना रहेगा।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और सूरज की तेज तपिश लोगों को परेशान कर सकती है। इस दौरान तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी, जिससे गर्मी का असर और अधिक बढ़ जाएगा।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मथुरा में आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले दो दिनों में ही तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे गर्मी का असर तेजी से बढ़ा है। गर्म हवाओं (लू) के चलते दोपहर के समय लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग धूप में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 13 अप्रैल को धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इसके बाद फिर से गर्मी बढ़ने के आसार हैं।
झांसी और प्रयागराज में 12 अप्रैल को सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जहां पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं लखनऊ में 36 डिग्री और वाराणसी में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह संकेत है कि आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक बढ़ने वाली है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना बहुत कम है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। 15 से 18 अप्रैल के बीच आसमान साफ रहने की संभावना है, जिससे धूप और अधिक तेज महसूस होगी। हवा का रुख बदलने के कारण वातावरण में नमी घटेगी, जिससे गर्मी का असर और बढ़ेगा। रात और दिन के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, जिससे लोगों को दिन और रात दोनों समय गर्मी का एहसास होगा।
मौसम विभाग के अनुसार 13 अप्रैल को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन गर्मी का असर बढ़ेगा। रात के समय उमस महसूस की जा सकती है। 14 अप्रैल को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और तेज हवाएं चल सकती हैं। 15 अप्रैल को मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और किसी भी प्रकार की आंधी या बारिश की चेतावनी नहीं है। 16 अप्रैल को भी मौसम शुष्क बना रहेगा, केवल हल्की हवा चलने की संभावना है। 17 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आसमान साफ रहेगा और गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है।
तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर भीड़ में कमी देखी जा सकती है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बाहर काम करने वाले श्रमिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए हल्के कपड़े पहनें, अधिक पानी पिएं और अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलें।
लगातार बढ़ती गर्मी का असर कृषि कार्यों पर भी पड़ सकता है। खेतों में नमी की कमी और तापमान वृद्धि के कारण फसलों पर दबाव बढ़ेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखें और फसलों की नियमित निगरानी करें।
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