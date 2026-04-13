Heat wave Alert in UP: लखनऊ समेत पूरे यूपी में बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मथुरा में आने वाले दिनों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले दो दिनों में ही तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे गर्मी का असर तेजी से बढ़ा है। गर्म हवाओं (लू) के चलते दोपहर के समय लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग धूप में बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें।