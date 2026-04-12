Lucknow Weather Update: तेज हवाओं के साथ बढ़ी गर्मी, एक हफ्ते में 40 डिग्री पार का अनुमान

Lucknow Weather Update: राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बीते कुछ दिनों तक हल्की ठंडक और हवाओं से राहत महसूस करने वाले लोगों को अब बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज सतही हवाएं जहां वातावरण को शुष्क बना रही हैं, वहीं तापमान में लगातार बढ़ोतरी से गर्मी का असर भी तेज होता जा रहा है।

