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Lucknow Weather Update: तेज हवाओं के साथ बढ़ी गर्मी, एक हफ्ते में 40 डिग्री पार का अनुमान

Lucknow Weather: लखनऊ में तेज हवाओं के साथ तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही पारा 40 डिग्री पार करेगा, जिससे गर्मी का असर और अधिक तेज होने की संभावना है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 12, 2026

लखनऊ में बढ़ी गर्मी, तेज हवाओं के बीच जल्द 40 डिग्री पार करेगा पारा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ में बढ़ी गर्मी, तेज हवाओं के बीच जल्द 40 डिग्री पार करेगा पारा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Weather Update: राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। बीते कुछ दिनों तक हल्की ठंडक और हवाओं से राहत महसूस करने वाले लोगों को अब बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज सतही हवाएं जहां वातावरण को शुष्क बना रही हैं, वहीं तापमान में लगातार बढ़ोतरी से गर्मी का असर भी तेज होता जा रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में तापमान और तेजी से बढ़ेगा और एक सप्ताह के भीतर 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है।

शनिवार को सामान्य से कम रहा तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम था।हालांकि तापमान सामान्य से कम होने के बावजूद तेज हवाओं और धूप के कारण लोगों को दिन में गर्मी का एहसास अधिक हुआ।

आर्द्रता में उतार-चढ़ाव

शनिवार को अधिकतम आर्द्रता 59 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 20 प्रतिशत दर्ज की गई। दिन के समय नमी में कमी और तेज हवाओं के कारण वातावरण शुष्क बना रहा, जिससे त्वचा में रूखापन और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की मौसम स्थिति में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है।

पछुआ हवाओं का असर और बदलाव

पिछले कुछ दिनों से चल रही पछुआ हवाओं ने तापमान में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि अब मौसम विभाग का कहना है कि आज से इन हवाओं का प्रभाव कम हो जाएगा या ये पूरी तरह बंद हो सकती हैं। पछुआ हवाओं के बंद होने के बाद तापमान में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी और अधिक बढ़ेगी।

एक सप्ताह में 40 डिग्री पार का अनुमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले एक सप्ताह में लखनऊ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। साफ आसमान और तेज धूप के कारण दिन के समय गर्मी का असर अधिक रहेगा। रात के समय तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है, लेकिन दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर भी धीरे-धीरे कम होता जाएगा।

लोगों की दिनचर्या पर असर

बढ़ती गर्मी का असर लोगों की दिनचर्या पर भी साफ दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय सड़कों पर भीड़ कम हो रही है और लोग जरूरी काम ही बाहर निकलकर कर रहे हैं। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सुबह और शाम के समय अधिक भीड़ देखी जा रही है, जबकि दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है।

स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर

तेज गर्मी और शुष्क हवाओं का असर सीधे स्वास्थ्य पर पड़ता है। डॉक्टरों के अनुसार इस मौसम में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

कैसे करें बचाव

विशेषज्ञों ने गर्मी से बचने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं:

  • दिन में अधिक से अधिक पानी पिएं
  • दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें
  • हल्के और सूती कपड़े पहनें
  • धूप में निकलते समय सिर को ढकें
  • घर से बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ रखें

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Published on:

12 Apr 2026 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Weather Update: तेज हवाओं के साथ बढ़ी गर्मी, एक हफ्ते में 40 डिग्री पार का अनुमान

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