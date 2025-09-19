हमारा जन्म अलग-अलग दुनिया में जीने के लिए नहीं हुआ- डॉ. गुलाब कोठारी

मां की भूमिका पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मां का काम देना होता है। अगर आपने कुछ मांगा तो सामने वाला भी मांगेगा। उन्होंने कहा, ''पूरे विश्व को देख लें, जहां भी महिलाएं मांगने निकलीं, अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें उनकी स्थिति आज क्या है? मांगने वाले दृष्टिकोण से आज देखा जाए तो उनके जीवन की स्थिति अंत में क्या है? उनके (महिलाओं) और पुरुषों के बीच में खाई खड़ी हो गई। दो दुनिया अलग-अलग हो गई। हमारा जन्म इसलिए तो नहीं हुआ है कि हम अलग-अलग दुनिया में जीएंगे। एक-दूसरे की स्पर्धा में जीएंगे। स्पर्धा संभव नहीं है, जिनके साथ मिलकर जीना है, उनके साथ स्पर्धा की ही नहीं जा सकती है। अगर स्पर्धा की जाती है तो घर के दो हिस्से हो जाएंगे।''