तालकटोरा में भाजपा पार्षद के घर बाहर मृत गोवंश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

घटना से क्षेत्र में तनाव, पुलिस और नगर निगम ने संभाला मोर्चा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Talkatora Police Update: राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत राजाजीपुरम सेक्टर-13 में उस समय सनसनी फैल गई जब शीतला देवी वार्ड से भाजपा पार्षद अनूप कमल सक्सेना के आवास के बाहर मृत गोवंश का सिर और धड़ अलग-अलग अवस्था में पड़े मिले। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और नगर निगम की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शीतला देवी वार्ड से भाजपा पार्षद अनूप कमल सक्सेना अपने परिवार के साथ राजाजीपुरम सेक्टर-13 में निवास करते हैं। वर्तमान में वे नगर निगम प्रतिनिधिमंडल और लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के साथ गुजरात के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह जब पार्षद की पत्नी रीना सक्सेना घर के बाहर निकलीं, तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार के पास मृत गोवंश का सिर और शरीर का धड़ पड़ा हुआ है। इस दृश्य को देखकर वह स्तब्ध रह गईं और तुरंत पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते आसपास के लोग भी मौके पर जमा होने लगे और घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई।
घर के बाहर गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना से क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है, बल्कि शांति व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। लोगों ने आशंका जताई कि यह किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर की गई हरकत हो सकती है। कुछ लोगों ने इसे माहौल बिगाड़ने की साजिश बताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की।
घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा पार्षद अनूप कमल सक्सेना ने तालकटोरा पुलिस को फोन पर सूचित किया। सूचना मिलते ही तालकटोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर लोगों की भीड़ को नियंत्रित किया ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है और सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।
तालकटोरा पुलिस ने मामले की सूचना नगर निगम को भी दी। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मृत गोवंश के सिर व धड़ को विधिवत तरीके से हटाकर ले गई। नगर निगम कर्मचारियों ने पूरे क्षेत्र को साफ किया ताकि किसी प्रकार की गंदगी या संक्रमण की आशंका न रहे। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अवशेषों को तत्काल हटाया गया।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मृत गोवंश को वहां किसने और कब रखा। इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह घटना किसी पुरानी रंजिश या सुनियोजित साजिश का हिस्सा तो नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। गश्त बढ़ा दी गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय लोगों से संवाद किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
पार्षद अनूप कमल सक्सेना के परिवार ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। पार्षद की पत्नी रीना सक्सेना ने कहा कि यह न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज की भावनाओं को आहत करने वाली घटना है। उन्होंने मांग की कि इस कृत्य में शामिल लोगों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
