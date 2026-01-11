तालकटोरा में भाजपा पार्षद के घर बाहर मृत गोवंश मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शीतला देवी वार्ड से भाजपा पार्षद अनूप कमल सक्सेना अपने परिवार के साथ राजाजीपुरम सेक्टर-13 में निवास करते हैं। वर्तमान में वे नगर निगम प्रतिनिधिमंडल और लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के साथ गुजरात के दौरे पर हैं। शनिवार सुबह जब पार्षद की पत्नी रीना सक्सेना घर के बाहर निकलीं, तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार के पास मृत गोवंश का सिर और शरीर का धड़ पड़ा हुआ है। इस दृश्य को देखकर वह स्तब्ध रह गईं और तुरंत पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। देखते ही देखते आसपास के लोग भी मौके पर जमा होने लगे और घटना की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई।