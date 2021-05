Patrika Positive News: प्रदेश भर में ऑक्सीजन ग्रिड बनाने की तैयारी में जुटी यूपी सरकार, 19 कंपनियों ने दिखाई रुचि, काम शुरू

Patrika Positive News - UP government to set up oxygen grids across state. यूपी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएलआईडीए) प्रदेश भर में ऑक्सीजन ग्रिड बनाने की तैयारी में है.

लखनऊ. Patrika Positive News - UP government to set up oxygen grids across state. यूपी में ऑक्सीजन (Oxygen cylinders demand in up) की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएलआईडीए) प्रदेश भर में ऑक्सीजन ग्रिड बनाने की तैयारी में है, जो पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व के देवरिया तक फैलेगी। एक प्रवक्ता ने बताया कि अब तक ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, शाहजहांपुर, बरेली, मथुरा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, रायबरेली, हरदोई, बस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे कई जिलों की 19 मीडियम-साइज्ड की कंपनियों ने लगभग 503 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाली इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखाई है। इन परियोजनाओं से प्रति दिन 770 टन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का उत्पादन होने की उम्मीद है। इनमें से सात को भूमि आवंटित की गई है, जबकि अन्य चार को आवंटन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है।

ये भी पढ़ें- Patrika Positive News: एंबुलेंस से पहले पहुंचेगी 'चेतक टीम', घर-घर लेगी कोविड मरीजों का हाल, पहुंचाएगी दवाईयां

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सप्ताह के भीतर भूमि आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन, प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से त्वरित मंजूरी के लिए चौबीसों घंटे सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यूपीएसआईडीए ने तरल नाइट्रोजन, तरल ऑक्सीजन, औद्योगिक व चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र के लिए नैनी (प्रयागराज) में सरस्वती हाई टेक सिटी में मेसर्स प्रभा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन को 4,000 वर्ग मीटर भूमि की पेशकश की है। 15.76 करोड़ रुपये के निवेश वाले इस संयंत्र में प्रतिदिन 1,100 से 1,500 सिलेंडर की क्षमता होगी। कंपनी ने प्रयागराज में तीन सरकारी अस्पतालों को भी गोद लिया है जहां वह मुफ्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी।

ये भी पढ़ें- Patrika Positive News: 96 साल की दादी ने दी कोरोना को मात, ऑक्सीजन लेवेल पहुंच गया था 89

हरदोई में मेसर्स ट्यूलिप ऑक्सीजन को एक और 1,800 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 600-700 ऑक्सीजन सिलेंडर की उत्पादन क्षमता और चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए प्रति दिन 500-600 ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 2.83 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। 18 महीनों के भीतर इकाई में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें- Patrika Positive News: मामले घटने के साथ कम हुई ऑक्सीजन की डिमांड, प्लांट पर पहुंचने वालों की संख्या भी हुई आधी