CM योगी की कुर्सी पर खतरा? पवन खेड़ा के बयान से गरमाई सियासत, चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर भी बोला हमला

Pawan Khera said CM Yogi chair is in danger: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बुधवार, 23 जुलाई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर जोरदार हमला बोला। अपने बयान में खेड़ा ने भाजपा की आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती साख पर चिंता जताई।