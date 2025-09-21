PM मोदी ने दीपावली पर GST रिफॉर्म का दिया गिफ्ट, CM योगी बोले-नए रोजगार का सृजन होगा

UP News: उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नशामुक्त भारत के लिए 'नमो युवा रन' का शुभारंभ करते हुए बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर देशवासी और प्रदेशवासी को GST रिफॉर्म का गिफ्ट दिया है। इससे जहां एक ओर जरूरी चीजें, छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री, दूध, दही, घी, पनीर, खाने की वस्तुओं में छूट दी गई है तो वहीं दूसरी ओर नशे और फिजूलखर्ची पर मोटा टैक्स लगाया गया है।
CM योगी ने कहा कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए बाइक, कार, घर, स्टील, सीमेंट के साथ अन्य चीजों पर भी छूट दी गई है। यह घोषणा 3 सितंबर को GST काउंसिल ने की थी। जिसे कल (22 सितंबर, सोमवार) से पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए CM योगी ने कहा कि GST रिफॉर्म से देश और प्रदेश का हर गरीब महंगाई से मुक्त होगा। युवा सस्ते में शिक्षण सामग्री खरीद सकेंगे। हर व्यक्ति की खरीद की क्षमता बढ़ सकेगी। बाजार की ताकत बढ़ेगी और नए रोजगार का सृजन होगा। ऐसे में हर प्रदेशवासी को GST रिफॉर्म से अवगत कराना होगा।
उन्होंने कहा कि PM मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 'सेवा पखवाड़ा' मना रही है। इसका शुभारंभ PM मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से “स्वस्थ नारी, सशक्त समाज” थीम के साथ किया। PM मोदी का मानना है कि यदि नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और राष्ट्र भी सशक्त बनेगा। इसी सोच के आधार पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के अवसर पर देशवासियों से 'विकसित भारत' का संकल्प लेने और पंच प्रण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि गुलामी के अंशों को खत्म करना होगा। अपनी विरासत का सम्मान करना होगा। सेना और वर्दीधारी बलों के प्रति आदर रखना होगा। उन्होंने कहा कि PM मोदी की इसी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश' अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।