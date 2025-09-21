PM मोदी ने दीपावली पर GST रिफॉर्म का दिया गिफ्ट, CM योगी बोले-नए रोजगार का सृजन होगा

उन्होंने कहा कि PM मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 'सेवा पखवाड़ा' मना रही है। इसका शुभारंभ PM मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से “स्वस्थ नारी, सशक्त समाज” थीम के साथ किया। PM मोदी का मानना है कि यदि नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और राष्ट्र भी सशक्त बनेगा। इसी सोच के आधार पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।