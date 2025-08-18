अखिलेश यादव के खिलाफ गईं पूजा पाल ने इनसे की थी शादी? जानें पूरी सच्चाई

योगी की तारीफ के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद से वह लगातार सुर्खियों में हैं। भाजपा और सपा के कुछ बागी नेता अखिलेश के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सपा समर्थक इसे सही कदम बता रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल खुलकर योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है।