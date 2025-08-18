Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

अखिलेश यादव के खिलाफ गईं पूजा पाल ने इनसे की थी शादी? जानें पूरी सच्चाई

समाजवादी पार्टी (सपा) से निष्कासित की गईं विधायक पूजा पाल एक बार फिर चर्चा में हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के बाद उन्हें पार्टी से निकाला गया था। अब उनकी दूसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 18, 2025

Pooja Pal, Pooja Pal News, MLA Pooja Pal, Akhilesh Yadav, Pooja Pal husband Brijesh Verma, UP News, UP Politics, पूजा पाल, विधायक पूजा पाल, पूजा पाल की शादी, अखिलेश यादव, यूपी न्यूज

हाल ही में पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की सराहना की थी। पूजा पाल के पहले पति, बसपा विधायक राजू पाल की शादी के नौ दिन बाद ही हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक और अशरफ का नाम सामने आया था।

योगी की तारीफ के बाद अखिलेश ने पार्टी से किया था बाहर

योगी की तारीफ के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद से वह लगातार सुर्खियों में हैं। भाजपा और सपा के कुछ बागी नेता अखिलेश के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सपा समर्थक इसे सही कदम बता रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल खुलकर योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है।

दूसरी शादी को लेकर उठे सवाल

इस राजनीतिक उठापटक के बीच, पूजा पाल की दूसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के अनुसार, उन्होंने 2018 में हरदोई के पूर्व विधायक बृजेश वर्मा से शादी की थी। हालांकि, यह शादी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की।

हलफनामे के आधार पर किए जा रहे दावे

ये दावे 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे के आधार पर किए जा रहे हैं। हलफनामे में पूजा पाल ने अपने पति के नाम के आगे बृजेश वर्मा का नाम लिखा है और अपना पता भी हरदोई का बताया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 12:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव के खिलाफ गईं पूजा पाल ने इनसे की थी शादी? जानें पूरी सच्चाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.