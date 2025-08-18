अखिलेश यादव के खिलाफ गईं पूजा पाल ने इनसे की थी शादी? जानें पूरी सच्चाई

हाल ही में पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई की सराहना की थी। पूजा पाल के पहले पति, बसपा विधायक राजू पाल की शादी के नौ दिन बाद ही हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक और अशरफ का नाम सामने आया था।
योगी की तारीफ के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद से वह लगातार सुर्खियों में हैं। भाजपा और सपा के कुछ बागी नेता अखिलेश के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सपा समर्थक इसे सही कदम बता रहे हैं। पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल खुलकर योगी सरकार की तारीफ कर रही हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है।
इस राजनीतिक उठापटक के बीच, पूजा पाल की दूसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। इन दावों के अनुसार, उन्होंने 2018 में हरदोई के पूर्व विधायक बृजेश वर्मा से शादी की थी। हालांकि, यह शादी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की।
ये दावे 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे के आधार पर किए जा रहे हैं। हलफनामे में पूजा पाल ने अपने पति के नाम के आगे बृजेश वर्मा का नाम लिखा है और अपना पता भी हरदोई का बताया है।