उत्तर प्रदेश सरकार एक से सात दिसंबर तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह मना रही है। सरकार राज्यव्यापी अभियान शुरू करके किसानों को संगठित करेगी, ताकि उन्हें इस योजना का उचित से उचित लाभ मिल सके।

Pradhanmantri Fasal Bima Yojana To Start from First December