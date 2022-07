राष्ट्रपति चुनाव: सच साबित हुई 'पत्रिका' की खबर, अखिलेश यादव को बड़ा झटका, शिवपाल, 'OP राजभर' भी BJP के साथ

Presidential Election 2022 के दौरान शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिसमें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मु के साथ डिनर करने सपा के विधायक शिवपाल यादव और सपा के सहयोगी विधायक ओपी राजभर भी पहुंचे। जिससे अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा है। 'राजस्थान पत्रिका' ने पहले ही इसकी Exclusive News दी थी।

शिवपाल यादव के बाद अब सुभाषपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ के यहां आयोजित रात्रि भोज में पहुंच गए हैं। यह आयोजन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ आने पर किया गया है। इस रिसेप्शन में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। इसके पहले की अखिलेश यादव कुछ समझ पाते तब तक उन्हें बड़ा झटका लग चुका है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से विपक्ष बैकफुट पर आ सकता है।

OP rajbhar with Shivpal Yadav on PResidential Elections 2022 during Dinner with YOgi adityanath