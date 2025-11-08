UP Prison Department: जेल लिपिकों के प्रमोशन में बड़ी विसंगति, मुख्यालय ने दबाई फाइल, शासन की रिपोर्ट भी अटकी

UP Prison Department Jail Staff Issues: उत्तर प्रदेश कारागार विभाग में लिपिकीय संवर्ग के प्रमोशन में हुई कथित विसंगति एक बार फिर सुर्खियों में है। विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि जेल मुख्यालय के बाबुओं ने इस मामले की फाइल को दोबारा दबा दिया है। शासन ने प्रकाशित रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद मुख्यालय ने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। इससे न केवल विभागीय कार्रवाई अधर में लटक गई है बल्कि बड़ी संख्या में लिपिकीय कर्मचारियों में गहरी नाराजगी फैल गई है।