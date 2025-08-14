अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाया, महिलाओं को दिलाया इंसाफ, पूजा पाल ने सदन में CM योगी की तारीफ की

Puja pal praises cm yogi adityanath in up assembly: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान एक ऐसा पल आया, जिसे देखने की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। यह घटना ‘विजन डॉक्यूमेंट 2047’ पर चल रही 24 घंटे की मैराथन चर्चा के बीच हुई, जो अगले दिन सुबह 11 बजे तक जारी रहने वाली थी। इस दौरान पूजा पाल ने कहा कि जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, तब CM Yogi ने उन्हें न्याय दिलाने का काम किया।