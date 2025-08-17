‘राहुल गांधी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करेंगे’ प्रमोद तिवारी बोले- एनडीए सरकार धांधली से बनी

तिवारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई, जिसके कारण एनडीए की सरकार बनी, अन्यथा ऐसा नहीं होता। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए निकले हैं। तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता भी साथ में हैं। मुझे विश्वास है कि हम महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करेंगे। किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट की चोरी नहीं करने देंगे।