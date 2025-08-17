Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

‘राहुल गांधी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करेंगे’ प्रमोद तिवारी बोले- एनडीए सरकार धांधली से बनी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बिहार के सासाराम में रविवार से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक में शामिल नेताओं की मौजूदगी में शुरू होने वाली 'वोटर अधिकार यात्रा' को ऐतिहासिक बताया है।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 17, 2025

Pramod tiwari
Pramod tiwari: PC: IANS

कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही इस यात्रा को आजादी के आंदोलन और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से जोड़ा, जो स्वतंत्रता और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक थी। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा, "जब हम लोग गुलाम थे, आजाद नहीं थे, तो भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के लिए यात्रा निकाली गई। जब हम आजाद हुए तो संविधान के तहत 'एक वोटर, एक वोट' का अधिकार मिला।"

'मतदाताओं के अधिकारों का हो रहा हनन'

तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर मतदाताओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। सीधे तौर पर वोट चोरी कर सरकार बनाई जा रही है और बिहार में मतदाताओं के वोट पर डकैती की जा रही है। संविधान में जो अधिकार मतदाताओं को मिला, आज भाजपा चुनाव आयोग के साथ साजिश कर उस अधिकार पर डकैती कर रही है।

ये भी पढ़ें

योगी सरकार की नीति का असर, यूपी में बैंकों की जमा राशि 19.39 लाख करोड़ पहुंची
लखनऊ
CM Yogi

एसआईआर प्रक्रिया पर उठाये सवाल

तिवारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई, जिसके कारण एनडीए की सरकार बनी, अन्यथा ऐसा नहीं होता। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए निकले हैं। तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता भी साथ में हैं। मुझे विश्वास है कि हम महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करेंगे। किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट की चोरी नहीं करने देंगे।

'इतिहास को तोड़-मरोड़कर किया जा रहा प्रस्तुत'

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स को लेकर कहा कि इतिहास को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है और इसकी गलत व्याख्या की जा रही है। तिवारी ने विशेष रूप से देश के बंटवारे के लिए उस विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया, जिसने उनके अनुसार, नफरत फैलाई और महात्मा गांधी की हत्या की।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 02:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘राहुल गांधी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करेंगे’ प्रमोद तिवारी बोले- एनडीए सरकार धांधली से बनी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.