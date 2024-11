Railway Action: रेल पटरियों पर रील बनाना अब पड़ेगा भारी: रेलवे उठाएगा सख्त कदम, दर्ज होगी प्राथमिकी

Railway Action: रेलवे बोर्ड का सख्त निर्देश: पटरियों पर रील बनाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सुरक्षित रेल परिचालन के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। Indian Railways Warns: Creating Reels on Tracks Will Lead to FIR .

Railway Action: भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रेल पटरियों, ट्रेनों और रेलवे परिसरों में रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह कदम सुरक्षित रेल परिचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कोई भी गतिविधि, जो रेलवे परिसरों या पटरियों पर यात्रियों की सुरक्षा और रेल परिचालन में बाधा डालती है, उसे गंभीरता से लिया जाएगा। Safety First: Railways to Take Legal Action Against Dangerous Reels.