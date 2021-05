कोरोना काल में मालगाड़ी से सुधरी रेलवे की माली हालत, 196 करोड़ रुपये का फायदा

Railway got Crores Profit Through Maalgadi During Corona Virus Period- कोविड (Covid) से बचाव के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान कई रेल यात्राएं प्रभावित हुई हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग न होते देख कई ट्रेनें अगले आदेश तक के लिए निरस्त कर दी गई हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्री गाड़ियों की बजाय मालगाड़ियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।