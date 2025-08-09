RakshaBandhan: धर्म से परे रक्षाबंधन: 35 साल से हिंदू बहनें बांध रही हैं मुस्लिम भाई को राखी

दरगाह के सज्जादानशीन जुबेर अहमद याद करते हैं कि यह सिलसिला 1990 में शुरू हुआ था। उनके परिवार में कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन बहन के रूप में अनीता जायसवाल और विमला उनके जीवन में आईं। दोनों का बचपन से ही दरगाह पर आना-जाना था। जुबेर के पिता बेटियों को बेहद प्यार करते थे, और अनीता व विमला भी उन्हें ‘पापा’ कहकर पुकारती थीं। पहली बार जब रक्षाबंधन आया, तो अनीता और विमला ने जुबेर की कलाई पर राखी बांधने की इच्छा जताई। जुबेर के पिता ने खुशी-खुशी इसकी सहमति दी, और उसी दिन से यह रिश्ता जन्म ले लिया।