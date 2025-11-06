Patrika LogoSwitch to English

‘चुनाव आयोग निष्पक्षता से नहीं कर रहा काम’, सपा नेता ने की आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने की मांग

UP Politics: SIR को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 06, 2025

ravidas mehrotra commented on sir

सपा नेता ने की आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने की मांग प्रतीकात्मक तस्वीर

UP Politics: समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने SIR और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। यूपी में सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। SIR को शुरू करने से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें सूचित करना चाहिए।

आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने की मांग

विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, '' हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मान रहा है। अगर वोटर ID से आधार कार्ड लिंक हो जाएगी तो एक भी फर्जी वोट नहीं डल पाएगा। इसके साथ ही हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।

'BJP नहीं चाहती है कि आधार कार्ड वोटर कार्ड से जुड़ जाए'

उन्होंने कहा कि BJP नहीं चाहती है कि आधार कार्ड वोटर कार्ड से जुड़ जाए। इसी वजह से चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग BJP के साथ मिलकर काम करता है। अगर मतपत्रों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो सबकुछ बेनकाब हो जाएगा।

NDA पर साधा निशाना

इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ​ने NDA पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में NDA की सरकार रही है। इस दौरान अराजकता का माहौल रहा है। बिहार विकास के मामले में इन 20 सालों में पिछड़ गया है।

'उत्तर प्रदेश में जंगलराज का बोलबाला'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में जो नुकसान हुआ है, उसे 20 महीनों में ठीक करने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़े हैं, लोगों को परेशानी हुई है, किसानों और महिलाओं का शोषण हुआ है। ये सब ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जंगलराज, माफिया राज और गुंडागर्दी का बोलबाला है।

Published on:

06 Nov 2025 04:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 'चुनाव आयोग निष्पक्षता से नहीं कर रहा काम', सपा नेता ने की आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने की मांग

