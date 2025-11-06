‘चुनाव आयोग निष्पक्षता से नहीं कर रहा काम’, सपा नेता ने की आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने की मांग

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में जो नुकसान हुआ है, उसे 20 महीनों में ठीक करने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़े हैं, लोगों को परेशानी हुई है, किसानों और महिलाओं का शोषण हुआ है। ये सब ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जंगलराज, माफिया राज और गुंडागर्दी का बोलबाला है।