‘चुनाव आयोग निष्पक्षता से नहीं कर रहा काम’, सपा नेता ने की आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने की मांग

सपा नेता ने की आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक करने की मांग प्रतीकात्मक तस्वीर
UP Politics: समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने SIR और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। यूपी में सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। SIR को शुरू करने से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाकर उन्हें सूचित करना चाहिए।
विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, '' हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक कर दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मान रहा है। अगर वोटर ID से आधार कार्ड लिंक हो जाएगी तो एक भी फर्जी वोट नहीं डल पाएगा। इसके साथ ही हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा।
उन्होंने कहा कि BJP नहीं चाहती है कि आधार कार्ड वोटर कार्ड से जुड़ जाए। इसी वजह से चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग BJP के साथ मिलकर काम करता है। अगर मतपत्रों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं तो सबकुछ बेनकाब हो जाएगा।
इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने NDA पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में NDA की सरकार रही है। इस दौरान अराजकता का माहौल रहा है। बिहार विकास के मामले में इन 20 सालों में पिछड़ गया है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में जो नुकसान हुआ है, उसे 20 महीनों में ठीक करने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़े हैं, लोगों को परेशानी हुई है, किसानों और महिलाओं का शोषण हुआ है। ये सब ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जंगलराज, माफिया राज और गुंडागर्दी का बोलबाला है।
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
