उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा गांव में सात साल की एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। बच्ची के पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही उसके साथ यह दरिंदगी की। आरोपी ने उसका मुंह टेप से चिपकाकर वाडे खेड़ा गांव में जंगल में फेंक दिया।

Seven Year Old Molested and Thrown in Jungle Face Sealed with Tape