सपा विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल यादव, स्पीकर से कही ये बात, इन सीटों में हुआ बदलाव

UP News: उत्त प्रदेश में चल रहे बजट सत्र में शिवपाल यादव ने सपा विधायकों के बगल में नहीं बैठना चाहते हैं। इसके लेकर स्पीकर को अक चिट्ठी लिखी है।

प्रगतिशील समाजवादी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच मन-मुटाव बना हुआ है। जिसके चलते शिवपाल यादव चल रहे बजट सत्र में सपा विधायकों के साथ बैठना नही चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सीट बदलने का अनुरोध किया है। सीट के बदलने की मांग के कारणों के बारे में विस्तार से पूछे जाने पर, सूत्रों ने बताया कि इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि वह समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते। शिवपाल यादव इस समय इटावा जिले के जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं।

