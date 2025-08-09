Crime: लखनऊ में युवक ने स्ट्रीट डॉग से किया रेप, वीडियो वायरल, एनजीओ ने मांगी सख्त कार्रवाई

Crime News: लखनऊ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गोमती नगर के पत्रकारपुरम में एक युवक ने स्ट्रीट डॉग का रेप किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एनजीओ आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ने मामले को लेकर गोमतीनगर थाने में तहरीर दी है।
वीडियो के संबंध में एनजीओ की अध्यक्ष चारु खरे ने बताया- घटना बेहद शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर गोमतीनगर का एक वीडियो है। इसमें एक युवक स्ट्रीट डॉग का रेप कर रहा है। घटना का वीडियो वहीं खड़ा दूसरा युवक रिकॉर्ड कर रहा है।
इसके बारे में जानकारी जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला घटना 7 अगस्त की है। रात के अंधेरे में युवक कुत्ते के साथ रेप जैसा अमानवीय और घिनौना काम करता नजर आया। हमने थाने में तहरीर दी है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
वीडियो वायरल करने वाले युवक ने बताया कि दुष्कर्म करने वाला युवक काफी देर से कुत्तों के आसपास टहल रहा था। थोड़ी देर के बाद युवक ने एक कुत्ते को खाने का लालच देकर अपने पास बुलाया। इसके बाद उसने कुत्ते के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। लोगों की जब नजर पड़ी और उन्होंने जब इसका विरोध किया तब उस युवक ने स्ट्रीट डॉग को छोड़ा।
एनजीओ के मुताबिक, उस कुत्ते की चिकित्सकों ने जांच की। उसके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, मगर अन्य कुत्तों की तुलना में थोड़ा सहमा हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गोमतीनगर थाने में तहरीर देकर तत्काल आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगर इस घटना पर कार्रवाई नहीं हुई तो आलाधिकारियों से मुलाकात करके इस गंभीर विषय के बारे में आवाज उठाएंगी।