लखनऊ

Crime: लखनऊ में युवक ने स्ट्रीट डॉग से किया रेप, वीडियो वायरल, एनजीओ ने मांगी सख्त कार्रवाई

Shocking in Lucknow: लखनऊ के गोमतीनगर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने स्ट्रीट डॉग के साथ दुष्कर्म किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एनजीओ ने थाने में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 09, 2025

लखनऊ में युवक ने की हैवानियत फोटो सोर्स : Social Media
लखनऊ में युवक ने की हैवानियत फोटो सोर्स : Social Media

Crime News: लखनऊ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गोमती नगर के पत्रकारपुरम में एक युवक ने स्ट्रीट डॉग का रेप किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एनजीओ आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ने मामले को लेकर गोमतीनगर थाने में तहरीर दी है।

एक युवक ने रेप किया, दूसरे ने वीडियो बनाया

लखनऊ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। गोमतीनगर के पत्रकारपुरम में एक युवक ने स्ट्रीट डॉग का रेप किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एनजीओ आसरा द हेल्पिंग हैंड्स ने मामले को लेकर गोमतीनगर थाने में तहरीर दी है।

एक युवक ने रेप किया, दूसरे ने वीडियो बनाया

वीडियो के संबंध में एनजीओ की अध्यक्ष चारु खरे ने बताया- घटना बेहद शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर गोमतीनगर का एक वीडियो है। इसमें एक युवक स्ट्रीट डॉग का रेप कर रहा है। घटना का वीडियो वहीं खड़ा दूसरा युवक रिकॉर्ड कर रहा है।

इसके बारे में जानकारी जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला घटना 7 अगस्त की है। रात के अंधेरे में युवक कुत्ते के साथ रेप जैसा अमानवीय और घिनौना काम करता नजर आया। हमने थाने में तहरीर दी है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

खाने का लालच देकर कुत्ते को बुलाया

वीडियो वायरल करने वाले युवक ने बताया कि दुष्कर्म करने वाला युवक काफी देर से कुत्तों के आसपास टहल रहा था। थोड़ी देर के बाद युवक ने एक कुत्ते को खाने का लालच देकर अपने पास बुलाया। इसके बाद उसने कुत्ते के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। लोगों की जब नजर पड़ी और उन्होंने जब इसका विरोध किया तब उस युवक ने स्ट्रीट डॉग को छोड़ा।

पशु-चिकित्सकों ने डॉग की जांच की

एनजीओ के मुताबिक, उस कुत्ते की चिकित्सकों ने जांच की। उसके स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है, मगर अन्य कुत्तों की तुलना में थोड़ा सहमा हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गोमतीनगर थाने में तहरीर देकर तत्काल आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगर इस घटना पर कार्रवाई नहीं हुई तो आलाधिकारियों से मुलाकात करके इस गंभीर विषय के बारे में आवाज उठाएंगी।

#Crime

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

