LDA: समता मूलक चौराहे पर 431 करोड़ की लागत से बनेगा आठ मंजिला मंडलीय कार्यालय, 54 विभाग होंगे एक जगह

LDA Projects: वाराणसी और गोरखपुर की तर्ज पर राजधानी लखनऊ में अब समता मूलक चौराहे के पास एक आधुनिक और सिग्नेचर बिल्डिंग शैली का आठ मंजिला एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाया जाएगा। इस भवन में मंडल स्तर के सभी प्रमुख प्रशासनिक विभाग एक ही परिसर में कार्य करेंगे, जिससे न केवल विभागों के बीच समन्वय बढ़ेगा बल्कि आम नागरिकों को भी एक ही जगह सभी सुविधाएं प्राप्त हों सकेंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 431 करोड़ रुपये आंकी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर मंजूरी दे दी है और भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव आवास विभाग को भेज दिया है।