SI Recruitment Exam: दरोगा भर्ती का शेड्यूल जारी, 4543 पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी मार्च में होंगे एग्जाम, जानिए पूरी अपडेट

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। इस बार भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 4,543 खाली पदों पर नई नियुक्तियां होंगी। इनमें नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पीएसी के प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के उप निरीक्षक और महिला एसआई के पद शामिल हैं। जिन्होंने पहले ही आवेदन किया था। वे अब एग्जाम का पूरा टाइम टेबल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।