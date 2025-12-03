3 दिसंबर 2025,

लखनऊ

SI Recruitment Exam: दरोगा भर्ती का शेड्यूल जारी, 4543 पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी मार्च में होंगे एग्जाम, जानिए पूरी अपडेट

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस की एसआई भर्ती के लिए 4,543 पदों पर परीक्षा शेड्यूल जारी हुआ है। उम्मीदवारों को 400 अंकों की लिखित परीक्षा और पीएसटी तथा पीईटी चरणों से गुजरकर चयनित किया जाएगा।

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Dec 03, 2025

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 4,543 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार लिखित परीक्षा, पीईटी और पीएसटी जैसे चरणों से गुजरकर चयनित होंगे। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें चार अलग-अलग विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। हर सेक्शन में न्यूनतम अंक लाना जरूरी है। नहीं तो अभ्यर्थी पास नहीं माने जाएंगे।

SI Recruitment 2026 Exam: यूपी पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा की तारीख तय कर दी है। इस बार भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 4,543 खाली पदों पर नई नियुक्तियां होंगी। इनमें नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर, पीएसी के प्लाटून कमांडर, विशेष सुरक्षा बल के उप निरीक्षक और महिला एसआई के पद शामिल हैं। जिन्होंने पहले ही आवेदन किया था। वे अब एग्जाम का पूरा टाइम टेबल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रत्येक पेपर सौ अंक का होगा, 2 घंटे में हल करने होंगे 160 प्रश्न

एसआई भर्ती में उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा OMR शीट पर ली जाएगी। और पूरी परीक्षा 400 अंकों की होगी। दो घंटे की अवधि में अभ्यर्थियों को कुल 160 प्रश्न हल करने होंगे। पेपर चार हिस्सों में बंटा होगा—सामान्य हिंदी, कानून और सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और मानसिक अभिरुचि व तार्किक क्षमता। हर सेक्शन में 40 सवाल होंगे, जिनका मूल्य 100-100 अंक होगा।

प्रत्येक सेशन में 35 प्रतिशत तो पूरे पेपर में 50 प्रतिशत अंक लाना होगा अनिवार्य

सबसे खास बात यह है कि पास होने के लिए सिर्फ कुल अंक ही पर्याप्त नहीं हैं। हर सेक्शन में कम से कम 35% अंक और पूरे पेपर में न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य है। किसी भी सेक्शन में तय प्रतिशत से कम आने पर उम्मीदवार असफल माना जाएगा।

लिखित परीक्षा के बाद होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट

लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। लिखित में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी गुजरना पड़ेगा। इन चरणों में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और फिटनेस की जांच की जाएगी। कुल मिलाकर, एसआई भर्ती इस बार काफी सुव्यवस्थित और स्पष्ट नियमों के साथ आयोजित होने जा रही है। इसलिए अभ्यर्थियों को अभी से अच्छी तैयारी में जुट जाना चाहिए।

Published on:

03 Dec 2025 10:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SI Recruitment Exam: दरोगा भर्ती का शेड्यूल जारी, 4543 पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी मार्च में होंगे एग्जाम, जानिए पूरी अपडेट

