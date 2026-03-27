SIR Update: फॉर्म-6 भरने के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में नहीं आएगा इन वोटर्स का नाम? आज है…

नोटिस जारी करने के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो सका था, ऐसे कुल 1.04 करोड़ मतदाता चिन्हित किए गए थे। इसके अलावा तार्किक विसंगतियों वाले 2.22 करोड़ मतदाताओं को भी नोटिस भेजकर उनकी सुनवाई की गई। अब इन सभी मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि सभी वैध दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में केवल उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा यानी 6 मार्च तक फॉर्म-6 जमा किया है और जिनके आवेदन सही पाए गए हैं।