27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

SIR Update: फॉर्म-6 भरने के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में नहीं आएगा इन वोटर्स का नाम? आज है…

SIR Update: वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जारी नोटिसों की सुनवाई की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि, इसके लिए शुक्रवार तक अंतिम अवसर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Mar 27, 2026

sir update up last chance to respond to notice today voter list on april 10 lucknow news

मतदाता सूची। (Photo Source- Patrika)

SIR Update: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान ने अंतिम चरण में अब प्रवेश कर लिया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार 6 मार्च तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। शुक्रवार को इन सभी आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया का अंतिम दिन है।

UP News: नाम हटवाने के लिए 2 लाख से ज्यादा फॉर्म-7 प्राप्त हुए

बता दें कि जिन वोटर्स के नाम 6 जनवरी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं थे और उन्होंने 6 मार्च तक फॉर्म-6 भर दिया है, तो उनके नाम 10 अप्रैल को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में आ जाएंगे। 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट में कुल 12.55 करोड़ मतदाता शामिल थे। 6 मार्च तक दावे और आपत्तियों के चरण में कुल नाम जुड़वाने के लिए 86.69 लाख फॉर्म-6 जमा हुए, जबकि मतदाता लिस्ट से नाम हटवाने के लिए 2.68 लाख फॉर्म-7 प्राप्त हुए। जिले स्तर पर बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों की जांच, सत्यापन और सुनवाई की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।

UP Latest News: 10 अप्रैल को होगी अंतिम मतदाता लिस्ट प्रकाशित

नोटिस जारी करने के दौरान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान नहीं हो सका था, ऐसे कुल 1.04 करोड़ मतदाता चिन्हित किए गए थे। इसके अलावा तार्किक विसंगतियों वाले 2.22 करोड़ मतदाताओं को भी नोटिस भेजकर उनकी सुनवाई की गई। अब इन सभी मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि सभी वैध दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में केवल उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिन्होंने निर्धारित समय सीमा यानी 6 मार्च तक फॉर्म-6 जमा किया है और जिनके आवेदन सही पाए गए हैं।

Lucknow News: फिलहाल कोई स्पष्ट निर्णय नहीं

हालांकि, 6 मार्च के बाद भी फॉर्म-6 जमा हुए हैं, लेकिन ऐसे आवेदनों को अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस बारे में फिलहाल कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। अगर इनके नाम 10 अप्रैल को आने वाली लिस्ट में नहीं आए तो फिर बाद में इन नामों को शामिल किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

योगी जी तो धुरंधर से भी बड़े धुरंधर हैं…हमारी विधायक को गुमराह कर ले गए, बताओ FIR कहां लिखवाऊं- अखिलेश यादव
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

SIR-BLO

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Mar 2026 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR Update: फॉर्म-6 भरने के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में नहीं आएगा इन वोटर्स का नाम? आज है…

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सपा ने राजू पाल के हत्यारों को सिर-आंखों पर रखा’, अखिलेश यादव को पंकज चौधरी की खरी-खरी!

pankaj chaudhary on akhilesh yadav statement what he say about pooja pal husband raju pal
लखनऊ

यूपी के 32 जिलों में अलर्ट जारी, बिजली कड़कने और बारिश की संभावना

UP Weather
लखनऊ

यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2,759 पदों पर भर्ती, 22 मई से शुरू होंगे आवेदन

लखनऊ

योगी जी तो धुरंधर से भी बड़े धुरंधर हैं…हमारी विधायक को गुमराह कर ले गए, बताओ FIR कहां लिखवाऊं- अखिलेश यादव

लखनऊ

यूपी में नायरा का पेट्रोल-डीजल 5 रुपए तक महंगा, अन्य कंपनियों के रेट अभी तक सामान्य

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.