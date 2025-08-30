बिहार की वोटर अधिकार यात्रा पर सपा विधायक ने भाजपा को घेरा, कहा- वोट चोरी से जीती कई सीटें

बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी सपा विधायक ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, "बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो चुके हैं। यह यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा जनांदोलन बन चुकी है।"