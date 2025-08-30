Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

बिहार की वोटर अधिकार यात्रा पर सपा विधायक ने भाजपा को घेरा, कहा- वोट चोरी से जीती कई सीटें

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता रविदास मेहरोत्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत खुद अपने पुराने बयान से पीछे हट गए हैं, जब उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 30, 2025

ravidas mehrotra (PHOTO IANS)
ravidas mehrotra (PHOTO IANS)

रविदास मेहरोत्रा ने कहा, "मोहन भागवत ने पहले खुद कहा था कि 75 वर्ष की उम्र में पद छोड़ देना चाहिए। अब जब वे खुद इस साल 75 के हो रहे हैं, तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र भी 75 पार कर रही है। उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था।"

'संघ प्रमुख खुद अपने बयान से पीछे हट गए'

रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया, "यह बयान केवल दूसरों के लिए था, खुद के लिए नहीं। अब जब रिटायरमेंट की बात अपने ऊपर आई है, तो मोहन भागवत और पीएम मोदी दोनों ने चुप्पी साध ली है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने इस बयान को अपने निजी स्वार्थ के लिए बदला है।"

वोटर अधिकार यात्रा वोट चोरी के खिलाफ बड़ा जनांदोलन

बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी सपा विधायक ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा, "बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो चुके हैं। यह यात्रा वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा जनांदोलन बन चुकी है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वोटों की चोरी करके कई सीटें जीती हैं और अब यह सच्चाई जनता के सामने आ रही है। उन्होंने कहा, "इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। भाजपा इतनी बुरी तरह हारेगी कि बेईमानी करके भी नहीं जीत पाएगी।"

विधायक ने प्रधानमंत्री की मां को लेकर भी की टिप्पणी

सपा विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "हम प्रधानमंत्री मोदी की मां का सम्मान करते हैं। वे 100 साल तक जीवित रहीं, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री आवास में रहने नहीं आईं।"

सोर्स: IANS

Published on:

30 Aug 2025 08:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बिहार की वोटर अधिकार यात्रा पर सपा विधायक ने भाजपा को घेरा, कहा- वोट चोरी से जीती कई सीटें

