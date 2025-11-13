Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

Food Inspection FSSAI Action: नामी मिठाई घरों पर छापा, लाखों की मिलावटी सामग्री जब्त, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

Food Safety Raid :  लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई बाजार की “मिठास” की सच्चाई उजागर कर दी। राजधानी के मोती महल, छप्पन भोग, श्याम स्वाद, नीलकंठ और अन्य नामी मिठाई घरों पर छापेमारी कर लाखों रुपये की मिलावटी और अधोमानक सामग्री जब्त की गई। कई प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 13, 2025

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मोती महल, छप्पन भोग, श्याम स्वाद, नीलकंठ समेत 10 प्रतिष्ठान जांच के दायरे में (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मोती महल, छप्पन भोग, श्याम स्वाद, नीलकंठ समेत 10 प्रतिष्ठान जांच के दायरे में (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

FSSAI Action Sweet Truth of Lucknow Exposed: त्योहारी मौसम के बाद राजधानी लखनऊ में मिठाइयों की “मिठास” पर उठ रहे सवालों के बीच, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। विभाग के आयुक्त के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष प्रवर्तन अभियान ने शहर के कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मिठाई घरों की असली तस्वीर उजागर कर दी।


अभियान के दौरान 10 विशेष सचल दलों ने एक साथ लखनऊ के विभिन्न इलाकों में फैले प्रमुख मिठाई प्रतिष्ठानों और निर्माण इकाइयों पर छापेमारी कर खाद्य सुरक्षा मानकों, स्वच्छता व्यवस्था और सामग्री की गुणवत्ता की गहन जांच की।

मोती महल से लेकर छप्पन भोग तक पहुंचे अधिकारी

अभियान में जिन प्रतिष्ठानों की जांच की गई उनमें मोती महल, रिट्ज, राधेलाल क्लासिक, मधुरिमा, नीलकंठ, सियाराम, महालक्ष्मी, श्याम स्वाद, कंचन स्वीट्स और छप्पन भोग जैसे नामी ब्रांड शामिल थे। ये प्रतिष्ठान राजधानी के उन प्रमुख मिठाई घरों में गिने जाते हैं जिनकी ब्रांड पहचान न केवल लखनऊ बल्कि पूरे प्रदेश में जानी जाती है।

छप्पन भोग से जब्त हुई ₹14.40 लाख की सामग्री

सबसे बड़ी कार्रवाई छप्पन भोग (नादरगंज) में की गई, जहाँ विभागीय टीम ने 8 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और जांच में मिस-ब्रांडेड एवं अधोमानक सामग्री पाए जाने पर 36.64 क्विंटल खाद्य पदार्थों को सीज कर दिया गया। जब्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य लगभग ₹14.40 लाख बताया गया। इसके अलावा, 10 किलो रंगीन पेठा (₹4,000 मूल्य) जो मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाया गया, मौके पर ही नष्ट कराया गया। टीम को छप्पन भोग के उत्पाद कानपुर नगर में भी सप्लाई किए जाते हुए मिले, जहां देर रात तक कार्रवाई जारी रही।

श्याम स्वाद और नीलकंठ में भी गड़बड़ियां उजागर

श्याम स्वाद (अलीगंज) में खाद्य सुरक्षा टीम ने लगभग 3 क्विंटल मिठाई (₹3.60 लाख मूल्य) खराब पाई, जिसे मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं, नीलकंठ (कामता चौराहा) पर जांच के दौरान 255 किलो कालातीत मिठाई (₹2.29 लाख मूल्य) जब्त कर नष्ट कराई गई। टीम के अनुसार, अधिकांश मिठाइयाँ बिना लेबल, बिना निर्माण तिथि और बिना भंडारण तापमान के संकेतों के रखी गई थी, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है।

कंचन स्वीट्स और महालक्ष्मी पर भी कार्रवाई

कंचन स्वीट्स (इंदिरा नगर) में 30 किलो मिठाई (₹24,000 मूल्य) खराब पाई गई, जिसे मौके पर नष्ट किया गया। महालक्ष्मी स्वीट्स में निरीक्षण के दौरान खाद्य अनुज्ञप्ति प्रस्तुत न किए जाने पर प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करने की विधिक प्रक्रिया शुरू की गई।

सियाराम स्वीट्स और राधेलाल क्लासिक में स्वच्छता की कमी

सियाराम स्वीट्स (गोमती नगर) में निरीक्षण के दौरान रसोई और भंडारण क्षेत्र में अत्यधिक गंदगी, तेल की नमी और अस्वच्छ उपकरणों का उपयोग पाया गया. विभागीय अधिकारियों ने इस पर तत्काल संचालन रोकने का आदेश दिया। इसी प्रकार, राधेलाल क्लासिक और मधुरिमा स्वीट्स में भी स्वच्छता मानकों की गंभीर कमी पाई गई, जिसके चलते दोनों प्रतिष्ठानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है।

10 प्रतिष्ठान, 21 नमूने और ₹20 लाख से अधिक की कार्रवाई

पूरे अभियान में विभाग ने कुल 10 मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनसे 21 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु लिए गए। जांच के दौरान 36.64 क्विंटल अधोमानक सामग्री (₹14.40 लाख मूल्य) सीज की गई और 595 किलो मिठाई (₹6.17 लाख मूल्य) नष्ट कराई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय सीमा में सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित समय में सुधार नहीं किया गया, तो कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निरस्तीकरण और दंडात्मक जुर्माना शामिल है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा - “मिलावट पर जीरो टॉलरेंस नीति”

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त (UPFDA) ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रदेश में मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। त्योहारों और सर्दी के मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ने पर अक्सर कुछ प्रतिष्ठान गुणवत्ता से समझौता करते हैं। इस बार हम ऐसी प्रवृत्तियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले हफ्तों में कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ में भी इसी तरह के अभियान चलाए जाएंगे।

त्योहारी मिठाइयों पर निगरानी, उपभोक्ताओं से भी अपील

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खुली मिठाइयाँ या बिना लेबल वाले उत्पाद न खरीदें। यदि किसी प्रतिष्ठान में गंदगी या मिलावट की आशंका हो, तो तत्काल फूड सेफ्टी हेल्पलाइन 1800-180-5533 या एफएसएसएआई के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि मिलावटी मिठाई से खाद्य विषाक्तता, पाचन तंत्र की बीमारियां और एलर्जी जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।

लखनऊ के सर्राफा और मिठाई बाजारों में हड़कंप

इस बड़े अभियान के बाद लखनऊ के अमीनाबाद, चौक, हजरतगंज, गोमती नगर और आलमबाग के मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कई प्रतिष्ठान अब सफाई अभियान चलाकर अपने ब्रांड की साख बचाने में जुट गए हैं। वहीं, उपभोक्ताओं ने विभागीय कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी जांचें नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक मिले।

