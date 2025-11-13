Food Inspection FSSAI Action: नामी मिठाई घरों पर छापा, लाखों की मिलावटी सामग्री जब्त, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

सबसे बड़ी कार्रवाई छप्पन भोग (नादरगंज) में की गई, जहाँ विभागीय टीम ने 8 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और जांच में मिस-ब्रांडेड एवं अधोमानक सामग्री पाए जाने पर 36.64 क्विंटल खाद्य पदार्थों को सीज कर दिया गया। जब्त की गई सामग्री का बाजार मूल्य लगभग ₹14.40 लाख बताया गया। इसके अलावा, 10 किलो रंगीन पेठा (₹4,000 मूल्य) जो मानव उपभोग के अनुपयुक्त पाया गया, मौके पर ही नष्ट कराया गया। टीम को छप्पन भोग के उत्पाद कानपुर नगर में भी सप्लाई किए जाते हुए मिले, जहां देर रात तक कार्रवाई जारी रही।