Gold Price Today: सोने-चांदी के दामों में उछाल, 24 कैरेट गोल्ड पहुँचा 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के दामों में वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता, अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी की आशंका, तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी है। विनोद महेश्वरी ने बताया कि बीते कुछ सप्ताहों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 20 डॉलर प्रति औंस महंगा हुआ है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में सोने की कीमतें पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान पर निर्भर करती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है, तो रुपये की कीमत गिरती है, जिससे सोना महँगा हो जाता है। यही कारण है कि फिलहाल लखनऊ समेत देशभर में दरें रिकॉर्ड स्तर पर हैं।