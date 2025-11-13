Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Gold Price Today: सोने-चांदी के दामों में उछाल, 24 कैरेट गोल्ड पहुँचा 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम

Gold Rate Lucknow: लखनऊ सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच गया है, जबकि चांदी 1,61,000 रुपये प्रति किलो पर बनी हुई है। निवेशकों में उत्साह और उपभोक्ताओं में चिंता बनी हुई है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 13, 2025

LUCKNOW RATE UPDATE (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

LUCKNOW RATE UPDATE (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )

Gold Rate: राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते दामों और डॉलर-रुपया विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के चलते सोना अपने रिकॉर्ड स्तरों की ओर अग्रसर है। लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा रेट के अनुसार, 24 कैरेट सोना 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारी विनोद माहेश्वरी ने बताया कि जारी दरें खुदरा ग्राहकों के लिए बिक्री मूल्य हैं। इनमें जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अतिरिक्त रूप से शामिल होंगे।

सोने की ताज़ा दरें (13 नवम्बर 2025)

शुद्धताप्रति 10 ग्राम कीमतप्रतिशत शुद्धता
24 कैरेट₹1,28,300100%
22 कैरेट₹1,18,30092%
18 कैरेट₹97,70076%
चांदी (ज्वेलरी ग्रेड)₹1,61,000 प्रति किलो----------

स्थानीय बाजार में भारी हलचल

लखनऊ के अमीनाबाद, चौक, अलीगंज, इंदिरा नगर और हजरतगंज स्थित ज्वेलरी शोरूम में सुबह से ही ग्राहकों की चहल-पहल देखी गई। त्योहारों के बाद भी खरीदारों में निवेश की भावना बरकरार है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि गोल्ड की कीमतों में आई तेजी के बावजूद मांग में गिरावट नहीं आई है। राजू अग्रवाल, एक स्थानीय ज्वेलर ने बताया कि लोग अब सोने को केवल आभूषण नहीं बल्कि निवेश के रूप में देख रहे हैं। हर बार कीमत बढ़ने पर भी खरीदार लौटकर आते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सोने की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती।”

अंतरराष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे दाम

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सोने के दामों में वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता, अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी की आशंका, तथा डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी है। विनोद महेश्वरी ने बताया कि बीते कुछ सप्ताहों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 20 डॉलर प्रति औंस महंगा हुआ है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में सोने की कीमतें पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान पर निर्भर करती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है, तो रुपये की कीमत गिरती है, जिससे सोना महँगा हो जाता है। यही कारण है कि फिलहाल लखनऊ समेत देशभर में दरें रिकॉर्ड स्तर पर हैं।

चांदी के भाव में भी तेजी

केवल सोना ही नहीं, चांदी के दामों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया है। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार चांदी (ज्वेलरी ग्रेड) की दर ₹1,61,000 प्रति किलो तक पहुँच गई है। चांदी के व्यापारी अमित वर्मा  के मुताबिक, चांदी के भावों में बढ़ोतरी का कारण औद्योगिक मांग में वृद्धि है कि इलेक्ट्रॉनिक और सोलर पैनल उद्योग में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इससे घरेलू बाजार में भी मांग बनी हुई है। यदि यह रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में चांदी ₹1,70,000 प्रति किलो तक जा सकती है।

त्योहारी सीजन के बाद भी निवेश की लहर

सामान्यतः दिवाली और धनतेरस के बाद बाजारों में सोने की खरीदारी कम हो जाती है, लेकिन इस बार हालात उलटे हैं। निवेशकों का विश्वास और महंगाई से बचाव के रूप में सोने की लोकप्रियता ने बाजार को संभाले रखा है।मालवीय नगर निवासी सीमा शर्मा ने बताया कि हम हर साल थोड़ा-थोड़ा सोना खरीदते हैं। इस बार कीमतें ऊँची हैं, लेकिन हमने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा निवेश किया है। बैंक ब्याज से बेहतर रिटर्न सोना ही देता है।

गोल्ड रेट्स में पिछले महीने की तुलना

  • सितम्बर के अंत में लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,21,500 प्रति 10 ग्राम थी।
  • महज डेढ़ महीने में यह बढ़कर ₹1,28,300 पहुँच गई है — यानी लगभग ₹6,800 की वृद्धि।
  • 22 कैरेट सोना इसी अवधि में ₹1,11,000 से बढ़कर ₹1,18,300 हुआ है।

बैंक दरें और आयात नीति का असर

सोने के दामों पर आरबीआई की ब्याज दर नीति और सरकार की आयात नीति का भी गहरा असर पड़ता है। सरकार समय-समय पर सोने पर आयात शुल्क में परिवर्तन करती है, जिससे घरेलू दामों में अस्थिरता आती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक महंगाई दर और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ते हैं, तो आने वाले महीनों में सोने के दाम और ऊपर जा सकते हैं।

हॉलमार्किंग और जीएसटी से जुड़ी जानकारी

  • सर्राफा एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं को यह सलाह दी है कि वे हमेशा हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें।
  • लखनऊ में सभी प्रतिष्ठित ज्वेलर्स बीआईएस हॉलमार्क प्रमाणित सोना ही बेच रहे हैं।
  • सोने की कीमत में जीएसटी 3%, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क अलग से लिया जाता है।
  • इसलिए ग्राहकों को बिल में इन तीनों चार्जेस का उल्लेख अवश्य देखना चाहिए।

सोना सुरक्षित निवेश क्यों

  • आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि सोना एक “सुरक्षित एसेट” (Safe Asset) माना जाता है।
  • जब भी शेयर बाजार या वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है, निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं।
  • यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संकट के हर दौर में सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं।

लखनऊ के फाइनेंशियल कंसल्टेंट डॉ. अरुण मिश्रा कहते हैं ,सोना न सिर्फ पारंपरिक संपत्ति है, बल्कि यह मुद्रास्फीति से बचाव का साधन भी है। जिन परिवारों ने नियमित रूप से सोने में निवेश किया है, वे हमेशा आर्थिक अस्थिरता के समय सुरक्षित रहे हैं।

बाजार विशेषज्ञों की राय

सर्राफा व्यापारी संघ का अनुमान है कि यदि वैश्विक परिस्थितियाँ यही रहीं तो दिसंबर तक सोना ₹1,30,000 प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है। वहीं, चांदी ₹1,65,000 प्रति किलो तक पहुँचने की संभावना है। व्यापारी संघ ने ग्राहकों से अपील की है कि वे नकली सोने या अनाधिकृत विक्रेताओं से सावधान रहें और केवल अधिकृत शोरूम से ही खरीदारी करें।

ये भी पढ़ें

Dr Shaheen Jaish E Mohammed Link: लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंक जांच के घेरे में: तलाक, अकेलापन और ‘जेईएम’ मॉड्यूल से जुड़ाव की कहानी
लखनऊ
Lucknow Doctor Terror Link (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 08:32 am

Published on:

13 Nov 2025 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Price Today: सोने-चांदी के दामों में उछाल, 24 कैरेट गोल्ड पहुँचा 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Food Inspection FSSAI Action: नामी मिठाई घरों पर छापा, लाखों की मिलावटी सामग्री जब्त, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मोती महल, छप्पन भोग, श्याम स्वाद, नीलकंठ समेत 10 प्रतिष्ठान जांच के दायरे में (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

अच्छी खबर : 8 दिसंबर से लखनऊ से यूएई के लिए शुरू होगी Air India की सीधी उड़ान सेवा

खाड़ी देशों में रोजगार और व्यापार से जुड़े यात्रियों को बड़ी राहत, सप्ताह में तीन दिन होगा संचालन (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ

UPPCL: मोबाइल फेस अटेंडेंस और वेतन कटौती से नाराज़ बिजलीकर्मी 14 नवम्बर को एमडी कार्यालय करेंगे घेराव

वेतन कटौती से नाराज आउटसोर्सिंग बिजली कर्मियों का हंगामा (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ

आज का तापमान, कल का मौसम : जानें कैसा रहेगा आपके शहर का मिजाज

लखनऊ

‘नकल करोगे, तो ज्ञान मिलेगा’, मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज; बोले- अकेले नहीं ला सकते बदलाव

omprakash rajbhar takes dig at akhilesh yadav find out what he said lucknow news up politics
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.