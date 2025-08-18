UP T20 League: यूपी T20 लीग उद्घाटन समारोह में तमन्ना, दिशा और सुनिधि का धमाकेदार जलवा

तमन्ना के बाद दिशा पाटनी ने स्टेज संभाला और अपने हॉट एंड ग्लैमरस अंदाज़ से माहौल को और भी रंगीन बना दिया। उन्होंने बॉलीवुड और इंटरनेशनल हिट गानों पर डांस परफॉर्मेंस दी, जिसमें उनके फिटनेस मूव्स और स्टंट्स ने फैंस को रोमांचित कर दिया। दिशा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनका नाम पुकारते ही पूरा स्टेडियम ‘दिशा-दिशा’ के नारों से गूंज उठा।