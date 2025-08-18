UP T20 League: यूपी T20 लीग उद्घाटन समारोह में तमन्ना, दिशा और सुनिधि का धमाकेदार जलवा

UP T20 League Entertainment Show: राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित इकाना स्टेडियम में रविवार शाम यूपी T20 लीग का रंगारंग उद्घाटन समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। समारोह का आकर्षण बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा तमन्ना भाटिया, फिटनेस क्वीन दिशा पाटनी और सुरों की मलिका सुनिधि चौहान की शानदार प्रस्तुति रही, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
कार्यक्रम की शुरुआत शाम 6 बजे हुई, जब पूरे स्टेडियम में लाइट्स, लेजर शो और आतिशबाजी के साथ क्रिकेट और मनोरंजन का अनोखा संगम दिखा। UP T20 लीग, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, इस सीजन में और भी बड़े पैमाने पर आयोजित की जा रही है।
तमन्ना भाटिया ने अपने सुपरहिट बॉलीवुड गानों पर डांस कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने पहले ‘सीटी मार’ और ‘डिस्को डिस्को’ जैसे डांस नंबरों से माहौल को गरमा दिया। उनका जोश और ऊर्जा देखने लायक थी। दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इकाना स्टेडियम गूंज उठा।
तमन्ना के बाद दिशा पाटनी ने स्टेज संभाला और अपने हॉट एंड ग्लैमरस अंदाज़ से माहौल को और भी रंगीन बना दिया। उन्होंने बॉलीवुड और इंटरनेशनल हिट गानों पर डांस परफॉर्मेंस दी, जिसमें उनके फिटनेस मूव्स और स्टंट्स ने फैंस को रोमांचित कर दिया। दिशा की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उनका नाम पुकारते ही पूरा स्टेडियम ‘दिशा-दिशा’ के नारों से गूंज उठा।
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान ने अपने सुरों की जादूगरी से समारोह को नई ऊंचाइयां दीं। उन्होंने ‘शीला की जवानी’, ‘कमली’, ‘देशी गर्ल’ और कई सुपरहिट गानों से दर्शकों का दिल जीत लिया। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान लोग उनके गानों पर झूमते नज़र आए।
कार्यक्रम में क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ बॉलीवुड फैंस की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी, खिलाड़ियों के साथ राज्य सरकार के कई मंत्री और खेल प्रेमी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने दर्शकों के जोश को और बढ़ा दिया।
यूपी T20 लीग का आयोजन राज्य में क्रिकेट के स्तर को ऊपर उठाने और नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के सहयोग से आयोजित हो रहा है। इस लीग के ज़रिए युवा खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने और अपने हुनर को निखारने का अवसर मिलेगा।
समारोह के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पूरे स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वीआईपी मेहमानों और स्टार्स के आने-जाने के लिए विशेष प्रोटोकॉल अपनाया गया।
कार्यक्रम में शामिल दर्शकों ने बताया कि यह शाम उनके लिए अविस्मरणीय रही। एक ओर क्रिकेट का रोमांच था, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड का तड़का, जिसने इस समारोह को यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर भी तमन्ना, दिशा और सुनिधि के परफॉर्मेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लाखों लाइक और व्यूज़ मिल रहे हैं।
यूपी T20 लीग को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच खासा उत्साह है। आयोजकों का कहना है कि आने वाले समय में इस लीग को और भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश को खेल और मनोरंजन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।