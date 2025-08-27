Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

तिरंगा यात्रा में चंदन की हत्या करने वाले दोषी की मौत, KGMU में चल रहा था इलाज

2018 में कासगंज में तिरंगा रैला के दौरान हंगामा हो गया था। इस दौरान विद्रोह करने वाले लोगों ने हमला किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसी समय चंदन गुप्ता नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 27, 2025

चंदन की हत्या करने वाले सलीम शेख की इलाज के दौरान हुई मौत, PC- X @SachinGuptaUP

लखनऊ: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में भर्ती कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी सलीम शेख की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। सलीम लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहा था और डायलिसिस पर था। वह पिछले दो महीनों से KGMU में भर्ती था। सलीम लखनऊ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

2018 में हुई थी चंदन की हत्या

26 जनवरी 2018 को कासगंज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सलीम शेख को मुख्य दोषी ठहराया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इलाज के लिए उसे कासगंज जेल से लखनऊ जेल स्थानांतरित किया गया था।

ये भी पढ़ें

क्या है मातृ वंदन योजना, किन महिलाओं को मिलता है इसका लाभ, यहां जानें पूरा प्रोसेस
लखनऊ
image

लखनऊ जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक आरके जायसवाल ने बताया कि सलीम को पहले बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे KGMU में स्थानांतरित किया गया। इलाज के दौरान उसके परिजन भी साथ थे। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

28 आरोपियों को सुनाई गई थी सजा

इस साल जनवरी में कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए की विशेष अदालत ने सलीम शेख सहित 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। विशेष जज विवेकानंद सरन त्रिपाठी ने सभी को घटना का दोषी करार दिया था।

तिरंगा यात्रा में क्या हुआ था?

चंदन के पिता की शिकायत के अनुसार, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा जुलूस जब तहसील रोड से राजकीय बालिका कॉलेज के पास पहुंचा, तो हथियारबंद लोगों ने जुलूस को रोका। उन्होंने तिरंगा छीनकर फेंक दिया और ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ व ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाए। विरोध करने पर भीड़ ने पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी। आरोप है कि सलीम ने चंदन को निशाना बनाकर गोली मारी। घायल चंदन को पहले थाने और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें

यूपी के बेटे की बड़ी उपलब्धि : कुशीनगर के डॉ. अमित को मिलेगा नेशनल अवॉर्ड टू टीचर्स 2025
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 03:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / तिरंगा यात्रा में चंदन की हत्या करने वाले दोषी की मौत, KGMU में चल रहा था इलाज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.