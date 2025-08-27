तिरंगा यात्रा में चंदन की हत्या करने वाले दोषी की मौत, KGMU में चल रहा था इलाज

चंदन के पिता की शिकायत के अनुसार, 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा जुलूस जब तहसील रोड से राजकीय बालिका कॉलेज के पास पहुंचा, तो हथियारबंद लोगों ने जुलूस को रोका। उन्होंने तिरंगा छीनकर फेंक दिया और ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ व ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाए। विरोध करने पर भीड़ ने पथराव और गोलीबारी शुरू कर दी। आरोप है कि सलीम ने चंदन को निशाना बनाकर गोली मारी। घायल चंदन को पहले थाने और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।