14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

राहुल गांधी पर 28 जनवरी को होगा बड़ा फैसला…ऐसा केस जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद किया पैरवी

राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह ब्रिटेन सरकार से जुड़े कुछ ईमेल और साबित जुटाए हैं, जो राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का प्रमाण हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

anoop shukla

Jan 14, 2026

Up news, rahul gandhi

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, राहुल गांधी इमेज

कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में लखनऊ की विशेष MP-MLA कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष न्यायाधीश एवं तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) आलोक वर्मा की अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। 28 जनवरी 2026 को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा।

याचिकाकर्ता के आग्रह पर लखनऊ हुआ स्थानांतरित

जानकारी दे दें कि यह मामला पहले रायबरेली की विशेष MP-MLA अदालत में विचाराधीन था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर इसे लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। स्थानांतरण के बाद इसे क्रिमिनल मिस केस के रूप में पुनः क्रमांकित कर केस संख्या 31/2026 दी गई है।

कोर्ट में लगातार 8 दिनों तक चली सुनवाई

इस गंभीर मामले में याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने खुद अदालत में पैरवी की। कोर्ट में लगातार आठ दिनों तक सुनवाई चली, जिसमें कुल बीस घंटे से अधिक समय तक बहस हुई। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों, एवं अन्य महत्वपूर्ण चीजों को अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े 45 एनेक्सचर, एक सीलबंद लिफाफा और 310 पन्नों की विस्तृत पत्रावली को रिकॉर्ड पर लिया है। न्यायालय ने इन सभी दस्तावेजों को अंतिम निर्णय के उद्देश्य से स्वीकार किया है।

ये भी पढ़ें

प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, 10 से ज्यादा टेंट चपेट में आए, 24 घंटे में दूसरी घटना
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 10:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / राहुल गांधी पर 28 जनवरी को होगा बड़ा फैसला…ऐसा केस जिसमें याचिकाकर्ता ने खुद किया पैरवी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SIR पर सरकार VS संगठन, पंकज चौधरी बोले- SIR सरकार जिम्मेदारी, संगठन सिर्फ सहयोग कर सकता

लखनऊ

UP का ‘गन कल्चर’, US से ज्यादा खतरनाक- बंदूक लेकर क्लास जाता था छात्रसंघ नेता

लखनऊ

UP Weather Alert: अगले 48 घंटों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट,पछुआ हवाओं से बढ़ेगी गलन

यूपी में फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड, शीतलहर को लेकर अलर्ट (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार का AI मिशन, 2000 करोड़ से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाएं और सिस्टम की तस्वीर

यूपी में लागू होगा AI मिशन
लखनऊ

जल्द ही श्रीराम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दी जानकारी

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.