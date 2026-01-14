प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, 10 से ज्यादा टेंट चपेट में आए, 24 घंटे में दूसरी घटना

मंगलवार को नारायण धाम शिविर में आग लग गई थी, शिविर में कुल 15 टेंट थे। इनमें 50 से ज्यादा कल्पवासी निवास कर रहे थे। आग लगने के बाद शिविर के अंदर धुआं भरने लगा था। इसके बाद अचानक हल्ला मचा और लोग बाहर की तरफ भागे। यहां तैनात पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। 10 मिनट के अंदर 1-1 करके 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं थी। सीएम योगी के खास सतुआ बाबा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली थी।