प्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में फिर लगी आग, 10 से ज्यादा टेंट चपेट में आए, 24 घंटे में दूसरी घटना

Prayagraj Magh Mela fire : प्रयागराज माघ में भीषण आग लग गई। आग 24 घंटे में दूसरी बार लगी है। बताया जा रहा है 10 से अधिक टेंट जलकर राख हो गए।

प्रयागराज

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 14, 2026

प्रयागराज माघ मेले में 24 घंटे में दूसरी बार लगी भीषण आग, PC- Patrika

प्रयागराज माघ मेले में फिर से आग लग गई। बताया जा रहा 10 से अधिक टेंट जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार पानी की बौछारें डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है।

बता दें कि मंगलवार शाम को भी माघ मेले में आग लग गई थी। आग लगने से 15 टेंट और करीब 20 दुकानें जलकर राख हो गईं थीं। आग इतनी तेज थी कि 3 किलोमीटर तक धुआं और आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। आग लगने से कल्पवासियों में अफरातफरी मच गई। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, ताकि आग ज्यादा न फैले। पुलिस और संतों ने बचाव कार्य शुरू किया।

हादसे की जगह पर इस वक्त 10 फायर ब्रिगेड और 10 एंबुलेंस मौके पर हैं। 30 से अधिक दमकल कर्मी लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर जा रहे हैं। अग्निशमन अधिकारी अनिमेष सिंह ने बताया, ये आग शिविर में लगे दीये की वजह से लगी थी। फूस और कपड़े में आग लगने के बाद तेजी से आसपास के शिविरों में फैल गई। कोई हताहत नहीं हुआ है, 2 टेंट में आग लगी थी।

शिविर में अब एक भी टेंट नहीं बचा

मंगलवार को नारायण धाम शिविर में आग लग गई थी, शिविर में कुल 15 टेंट थे। इनमें 50 से ज्यादा कल्पवासी निवास कर रहे थे। आग लगने के बाद शिविर के अंदर धुआं भरने लगा था। इसके बाद अचानक हल्ला मचा और लोग बाहर की तरफ भागे। यहां तैनात पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। 10 मिनट के अंदर 1-1 करके 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं थी। सीएम योगी के खास सतुआ बाबा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली थी।

image

