मायावती की ‘पीली फाइल’ का राज ! मुस्लिम नेताओं को सौंपा 100 कामों का लेखा-जोखा, सपा-कांग्रेस पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा प्रमुख मायावती ने अब मुस्लिम समुदाय को साधने की दिशा में बड़ा दांव चल दिया है। बुधवार को उन्होंने लखनऊ में पहली बार मुस्लिम नेताओं के साथ करीब डेढ़ घंटे तक गहन बैठक की। इस दौरान प्रदेश के सभी 75 जिलों से आए 450 मुस्लिम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मायावती के साथ उनके भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी मौजूद थे। जिन्होंने मंच पर पहुंचकर मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।