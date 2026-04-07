बड़ा इमामबाड़ा में ‘याद-ए-शोहदा’: हजारों की भीड़ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल

इस श्रद्धांजलि सभा में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. अब्दुल मजीद हकीम की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। उनकी मौजूदगी को आयोजकों और प्रतिभागियों ने सम्मान का विषय बताया। डॉ. हकीम ने अपने संबोधन में शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि न्याय, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए दी गई शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने लोगों से एकता और शांति बनाए रखने की अपील की।