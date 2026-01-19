19 जनवरी 2026,

लखनऊ

Train Platform Changes: कॉनकोर्स निर्माण से बदली लखनऊ जंक्शन की व्यवस्था, कई ट्रेनों के प्लेटफार्म शिफ्ट, यात्रियों के लिए अलर्ट

Railway Update: लखनऊ जंक्शन पर स्टेशन री-डेवलपमेंट के तहत चल रहे कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण आज से कई ट्रेनों के प्लेटफार्म और कुछ ट्रेनों के स्टेशन बदल दिए गए हैं। वर्षों से तय प्लेटफार्म पर आने वाली ट्रेनें अब अन्य प्लेटफॉर्म या गोमती नगर व ऐशबाग स्टेशन से संचालित होंगी।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 19, 2026

लखनऊ जंक्शन पर बदले कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और स्टेशन, सफर से पहले जरूर जांच लें जानकारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

लखनऊ जंक्शन पर बदले कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म और स्टेशन, सफर से पहले जरूर जांच लें जानकारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Train Platform Changes in Lucknow: राजधानी लखनऊ से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। लखनऊ जंक्शन पर स्टेशन री-डेवलपमेंट प्लान के तहत कॉनकोर्स निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी के चलते आज से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफार्म और कुछ ट्रेनों के स्टेशन में अस्थायी बदलाव किया गया है। जो ट्रेनें वर्षों से एक तय प्लेटफॉर्म पर आती-जाती रही हैं, अब वे अलग प्लेटफॉर्म या दूसरे स्टेशन से संचालित की जा रही हैं। ऐसे में यदि यात्री बिना जानकारी के पुराने प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, तो उनकी ट्रेन छूटने का खतरा बना हुआ है।

स्टेशन पुनर्विकास बना बदलाव की वजह

लखनऊ जंक्शन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से स्टेशन री-डेवलपमेंट प्लान के तहत बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत कॉनकोर्स निर्माण के कारण पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 19 जनवरी से 22 फरवरी तक ट्रैफिक ब्लॉक की अवधि बढ़ा दी है। इस दौरान 18 से अधिक ट्रेनों के संचालन पर सीधा असर पड़ा है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म और स्टेशन में अस्थायी बदलाव करना आवश्यक हो गया था। हालांकि यह बदलाव अस्थायी हैं और काम पूरा होते ही ट्रेनों का संचालन फिर से पुराने प्लेटफॉर्म और स्टेशनों से शुरू कर दिया जाएगा।

यात्रियों के लिए जरूरी चेतावनी

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन पहुंचने के बाद अनाउंसमेंट, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी ट्रेन का प्लेटफॉर्म जरूर जांच लें। ऐसा न करने पर यात्री गलत प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रह सकते हैं और ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म या स्टेशन से रवाना हो सकती है।

इन प्रमुख ट्रेनों के बदले स्टेशन और प्लेटफॉर्म

1 पुणे–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस (12103/12104)
12103 पुणे–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 17 फरवरी तक और 12104 लखनऊ जंक्शन–पुणे एक्सप्रेस 18 फरवरी तक गोमती नगर स्टेशन से संचालित की जाएगी। इन दोनों ट्रेनों को बादशाह नगर और ऐशबाग स्टेशनों पर दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है।

2 गोरखपुर–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस (15031/15032)
9 जनवरी से 22 फरवरी तक यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन की बजाय ऐशबाग स्टेशन तक ही चलेगी। शाम 4:16 बजे यह ट्रेन ऐशबाग स्टेशन से ही रवाना होगी।

3 छपरा–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस (15053/15054)
19 से 25 जनवरी तक 15053 छपरा–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस गोमती नगर स्टेशन तक आएगी। वहीं वापसी में 15054 लखनऊ जंक्शन–छपरा एक्सप्रेस रात 9:48 बजे गोमती नगर स्टेशन से ही चलेगी।

4 आगरा फोर्ट–लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस (12180/12179)
19 जनवरी से 22 फरवरी तक 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस ऐशबाग स्टेशन तक ही संचालित की जाएगी। वापसी में 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ऐशबाग स्टेशन से 3:55 बजे रवाना होगी।

5 बांद्रा टर्मिनस–लखनऊ एक्सप्रेस (20921/20922)
20921 बांद्रा टर्मिनस–लखनऊ एक्सप्रेस 14 फरवरी तक ऐशबाग स्टेशन तक आएगी। वहीं 15 फरवरी तक 20922 लखनऊ जंक्शन–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन की बजाय ऐशबाग स्टेशन से शाम 5:50 बजे संचालित होगी।

6 गोरखपुर–ऐशबाग एक्सप्रेस (15069/15070)
9 फरवरी से 22 फरवरी तक 15069 गोरखपुर–ऐशबाग एक्सप्रेस गोमती नगर स्टेशन तक आएगी। वापसी में 15070 ऐशबाग–गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमती नगर से शाम 5 बजे रवाना होगी।

7 पैसेंजर और अन्य ट्रेनें
कासगंज-लखनऊ जंक्शन पैसेंजर ट्रेनें (55346 और 55345) अब ऐशबाग स्टेशन तक ही चलाई जाएंगी। वहीं 15011 लखनऊ जंक्शन-चंडीगढ़ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से अपने निर्धारित समय से एक घंटे की देरी से संचालित की जाएगी।

यात्रियों में भ्रम, लेकिन सुविधा की उम्मीद

अचानक हुए इन बदलावों के कारण कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति देखी जा रही है, खासकर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे का कहना है कि यह अस्थायी परेशानी भविष्य में बड़ी सुविधा में बदलेगी।

रेलवे अफसरों का बयान

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि लखनऊ जंक्शन पर चल रहे निर्माण कार्यों के कारण यह बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कॉनकोर्स और अन्य विकास कार्य पूरे होंगे, ट्रेनों का संचालन अपने पूर्व निर्धारित स्टेशन और प्लेटफार्म से फिर शुरू कर दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टेशन री-डेवलपमेंट पूरा होने के बाद यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने, भीड़ और अव्यवस्था जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिलेगी। नए कॉनकोर्स से यात्रियों को एक छत के नीचे बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम आवागमन और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

UP Vidhan Sabha: लखनऊ में 86वां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, तैयारियों का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लिया जायजा
लखनऊ
19 से 21 जनवरी तक लखनऊ में जुटेंगे देशभर के विधानसभा और विधान परिषदों के अध्यक्ष-सभापति (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Train Platform Changes: कॉनकोर्स निर्माण से बदली लखनऊ जंक्शन की व्यवस्था, कई ट्रेनों के प्लेटफार्म शिफ्ट, यात्रियों के लिए अलर्ट

