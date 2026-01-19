Train Platform Changes: कॉनकोर्स निर्माण से बदली लखनऊ जंक्शन की व्यवस्था, कई ट्रेनों के प्लेटफार्म शिफ्ट, यात्रियों के लिए अलर्ट

Train Platform Changes in Lucknow: राजधानी लखनऊ से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। लखनऊ जंक्शन पर स्टेशन री-डेवलपमेंट प्लान के तहत कॉनकोर्स निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी के चलते आज से कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफार्म और कुछ ट्रेनों के स्टेशन में अस्थायी बदलाव किया गया है। जो ट्रेनें वर्षों से एक तय प्लेटफॉर्म पर आती-जाती रही हैं, अब वे अलग प्लेटफॉर्म या दूसरे स्टेशन से संचालित की जा रही हैं। ऐसे में यदि यात्री बिना जानकारी के पुराने प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, तो उनकी ट्रेन छूटने का खतरा बना हुआ है।

