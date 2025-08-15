UP विधानसभा में भिड़ गए BJP के दो विधायक; जमकर हुई चिल्लम चिल्ली; अखिलेश यादव ने क्या कहा?

UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों के बीच हुई तीखी बहस का एक वीडियो वायरल हुआ है। मथुरा से भाजपा विधायक राजेश चौधरी और वाराणसी से भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव के बीच बुधवार को 'विजन 2047' पर चर्चा के दौरान तीखी बहस हुई। यह झड़प तब हुई जब ब्रज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे राजेश चौधरी रात 9 बजे से आधी रात के बीच अपने निर्धारित समय में बोल नहीं पाए।