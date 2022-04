दारू पीकर होटल में लड़कियों ने किया ड्रामा, Hotel मालिक के साथ पुलिस भी परेशान

Viral News: नोएडा स्थित एक होटल में दो युवतियों ने नशे के बाद जमकर हंगामा किया। पहले पार्टी एक साथ सबने मिलकर पाटी की। इसके बाद जब झगड़ा हुआ तो दुष्कर्म का आरोप लगाकर पुलिस बुला ली।

अक्सर फिल्मों में नशे के बाद महिलाओं-पुरुषों का हाई वोल्डेज ड्रामा देखा होगा। ऐसा ही एक सीन बीती रात नोएडा के सेक्टर-63 स्थित एक होटल में देखने को मिला। जहां नशे में धुत दो युवतियों ने जमकर हंगामा किया। युवतियों का आरोप था कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाया गया और उनके साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल की तो युवतियों के हाई वोल्टेज ड्रामे का खुलासा हुआ।

Two Youth Girl Creating Scene After taking Alcohol in Hotel