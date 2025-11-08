UP आंगनवाड़ी भर्ती 2025: महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर उपलब्ध “लेटेस्ट लिंक” सेक्शन में जाकर Anganwadi Worker Registration विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना नाम, पिता का नाम, जिला, मोबाइल नंबर और आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरकर पंजीकरण पूरा करें। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दर्ज करें। और फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन जमा करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट रखना जरूरी है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के सत्यापन के लिए उपयोग में लाया जा सके।