UP आंगनवाड़ी भर्ती 2025: महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 12वीं पास महिला उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई है।

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Nov 08, 2025

आंगनबाड़ी कार्यकत्री सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

आंगनबाड़ी कार्यकत्री सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों को भरने के लिए नया भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नियुक्तियाँ बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में की जाएँगी। अधिसूचना के अनुसार केवल महिला अभ्यर्थियों को ही आवेदन करने की अनुमति होगी। जो महिलाएँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर काम करना चाहती हैं। वे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती हैं।

आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।

योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके साथ ही आयु सीमा 17 सितंबर 2025 के आधार पर तय की जाएगी। महिला उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन होने पर कार्यकर्ता को प्रतिमाह 4500 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर उपलब्ध “लेटेस्ट लिंक” सेक्शन में जाकर Anganwadi Worker Registration विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना नाम, पिता का नाम, जिला, मोबाइल नंबर और आवश्यक व्यक्तिगत विवरण भरकर पंजीकरण पूरा करें। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दर्ज करें। और फॉर्म सबमिट कर दें। आवेदन जमा करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट रखना जरूरी है। ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के सत्यापन के लिए उपयोग में लाया जा सके।

महत्वपूर्ण निर्देश

भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का उसी गाँव या क्षेत्र की निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही, एक ही आंगनवाड़ी केंद्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

08 Nov 2025 09:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP आंगनवाड़ी भर्ती 2025: महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें आवेदन जाने पूरी प्रक्रिया

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

