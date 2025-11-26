अब बिहार में भी चलेगा यूपी का योगी मॉडल, सम्राट चौधरी ने कर दिया एलान

यूपी में एआरएस की आलोचना भी हुई, लेकिन भाजपा ने इसे पूरी तरह सफल बताया। साथ ही, इसे 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी की फिर से जीत का एक कारण भी बताया। 2017 के चुनाव में भाजपा ने एआरएस के गठन का वादा किया था। सीएम बनने के पहले हफ्ते में ही योगी आदित्य नाथ ने यह वादा पूरा कर दिया था। इस साल अगस्त के आखिर में उन्होंने यूपी के सभी जिलों में एआरएस को और सक्रिय बनाने का आदेश दिया था।