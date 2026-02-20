Suresh Khanna : विधानसभा में गरमाई बहस, माता प्रसाद के सवाल पर सुरेश खन्ना ने गिनाए विपक्ष के मुकदमे

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वे पिछले 37 वर्षों से सदन के सदस्य हैं और उन्होंने राजनीति के दोनों पक्ष देखे हैं-सत्ता और विपक्ष। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक वे स्वयं विपक्ष में रहे और उस दौरान उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए। खन्ना ने दावा किया कि एक समय ऐसा भी आया जब उन पर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। उन्होंने बताया कि यह मुकदमा करीब 12 वर्षों तक चला और अंततः अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने कहा, “उस दौर में विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजना आम बात थी। राजनीतिक मतभेदों को आपराधिक मामलों में बदल दिया जाता था।” उनके इस बयान के बाद सदन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाकर समर्थन जताया।