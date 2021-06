इस तारीख को होगी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

UP BEd JEE 2021: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 पहले 19 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते इसका आयोजन नहीं कराया जा सका था। जिसके बाद अब नई तारीखों का ऐलान किया गया है।

लखनऊ. UP BEd JEE 2021: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University LU) को बीएड प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE) कराने की परमीशन दे दी है। यूपी बीएड की परीक्षा अब 18 जुलाई को होगी और पांच अगस्त को परीक्षा का परिणाम (UP BEd Results) जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पहले यह परीक्षा 19 मई को होनी थी, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों के चलते इसका आयोजन नहीं कराया जा सका था। जिसके बाद अब नई तारीखों का ऐलान किया गया है।

एलयू के पास परीक्षा की जिम्मेदारी

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 (UP BEd JEE 2021) का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस बारे में पत्र लिखा है। दरअशल प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को ही सौंपी गई थी। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक प्रवेश परीक्षा की तारीख 18 जुलाई, प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की तारीख पांच अगस्त, ऑनलाइन काउंसिलिंग शुरू होने की तिथि 10 अगस्त और शैक्षणिक सत्र के शुरू होने की तिथि 30 अगस्त तय की गई है। वहीं प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया है।

