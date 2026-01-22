यूपी में कल सभी 75 जिलों में 10 मिनट के लिए होगा ब्लैकआउट, बजेंगे सायरन…बंद होगी लाइटें

संयुक्त पुलिस आयुक्त (JCP) बबलू कुमार ने बताया कि हवाई हमले से बचाव को लेकर ब्लैकआउट मॉकड्रिल का रिहर्सल किया गया है। उन्होंने कहा, 'शुक्रवार को बड़े स्तर पर ब्लैकआउट मॉकड्रिल होगी, जिसमें NDRF, SDRF समेत कई सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल होंगे। आम जनता के सामने मॉकड्रिल कर उन्हें आपात स्थिति से निपटने के लिए जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मॉकड्रिल में शामिल हो सकते हैं।' उन्होंने बताया कि लाइट बंद कर सायरन बजाने के साथ गोला-बारूद, आग और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा अभ्यास किया जाएगा।