UP Board 10th Result 2022: हाईस्कूल में 91.69 फीसदी लड़कियां पास, पिछड़ गए लड़के, यहां देखें पूरा रिजल्ट

UP Board 10th 12th Result Date, UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: यूपी बोर्ड हाईस्कूल में छात्राओं ने एक फिर अपना परचम लहराया। 91.69 फीसदी छात्राएं पास हुईं। पिछले साल की तुलना में इसबार रिजल्ट कम रहा।

लखनऊ Updated: June 18, 2022 03:06:29 pm

UP Board result on upmsp.edu.in, upresults.nic.in: उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्राओं का इंतजार खत्म हुई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सबसे पहले हाईस्कूल का दोपहर 2 बजे परिणाम जारी किया। हाईस्कूल में कानपुर घाटमपुर के प्रिंस पटेल ने 97.65 फीसदी अंको के साथ प्रदेश में टॉप किया। जबकि दूसरे स्थान पर मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर और कानपुर की किरन कुशवाहा ने 97.50 फीसदी अंक हांसिल किए। तीसरे स्थान पर कन्नौज के अनिकेत शर्मा रहे। वहीं ओवर ऑल परिणाम में सबसे अधिक छात्राएं 91.69 प्रतिशत पास हुई। जबकि छात्र मात्र 85.25 फीसदी ही पास हुए। वहीं ओवर ऑल कुल 88.18 फीसदी बच्चे पास हुए।

UP Board 10th Result 2022 91.69 Percent student passed in high school

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें